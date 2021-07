Capgemini poursuit jusqu'en 2024 avec Mercedes

Capgemini poursuit jusqu'en 2024 avec Mercedes









Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini annonce l' extension jusqu'en 2024 du contrat avec Mercedes-Benz AG portant sur le développement et la maintenance de l'application centrale Electric/Electronic Product Data Management (EE-PDM) dans un environnement R&D.

Cinq équipes, basées en Allemagne et en Inde, travailleront pour faire évoluer l'application jusqu'en 2024, avec option d'extension du contrat dans le futur. Capgemini est le fournisseur stratégique du leader automobile et assure le développement et la maintenance de l'application EE-PDM depuis 2008.