Capgemini : pour Elliott le prix de l'offre est "encore moins attractif" à cause de la hausse des marchés

Crédit photo © Société Altran

(Boursier.com) — Le fonds activiste Elliott poursuit sa bataille pour faire réviser à la hausse le prix de l'offre de Capgemini sur Altran.

En raison de la hausse des marchés depuis l'annonce de l'offre à 14 Euros, le fonds estime que le prix "est désormais encore moins attractif" et réaffirme son intention actuelle de ne pas apporter. Et pour Elliott, il n'y a aucune raison convaincante d'apporter à l'offre immédiatement compte tenu du potentiel de hausse à moyen terme des actions d'Altran en tant qu'entité indépendante si l'offre échoue.

En décembre, on apprenait de sources de presse que le fonds serait prêt à apporter ses titres Altran à l'OPA de Capgemini à 18 euros. Mais Elliott, qui a accru sa position au capital d'Altran pour la porter à environ 13%, n'a pas rendu public un objectif de prix.

Dans sa communication du jour, Elliot réaffirme que l'offre est le résultat "d'un processus déficient, ponctué d'une série de défaillances en matière de gouvernance d'entreprise" et considère toujours que le prix de 14 Euros par action ne reflète pas la juste valeur d'Altran "et nécessite que les actionnaires renoncent à près de la totalité du potentiel de création de valeur lié au rapprochement entre Capgemini et Altran."