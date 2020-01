Capgemini porte à 14,50 euros l'offre sur Altran et fait part de ses engagements

Crédit photo © Société Altran REA

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Capgemini réuni ce jour a approuvé le nouveau prix proposé aux actionnaires d'Altran dans le cadre de son offre publique d'achat amicale. Suite à cette décision et à l'acquisition par Capgemini d'actions Altran, le prix de l'offre a ainsi été automatiquement augmenté de 14 euros à 14,5 euros par action. Paul Hermelin, PDG de Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l'issue de l'AG de mai 2020, déclarent : "Le prix de l'offre à 14,5 euros par action est ferme et définitif et représente une prime sur la pleine valeur de la société Altran. Nous sommes convaincus que ce rapprochement, contribuant à la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie, est bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes. Quel que soit le résultat de l'offre au 22 janvier, le Groupe mettra en oeuvre sa stratégie sur le segment de l'"Intelligent Industry" : accompagner la transformation digitale des entreprises industrielles en leur apportant les expertises digitales et IT de Capgemini".

Capgemini fait part, dans le cadre de la présente surenchère, de ses engagements. Si l'offre échoue le 22 janvier 2020, Capgemini ne déposera pas de nouvelle offre sur Altran pendant au moins 18 mois. Capgemini réalisera ses ambitions dans l'Intelligent Industry au travers d'autres opportunités stratégiques. Capgemini sera alors actionnaire d'Altran à hauteur de 11,43% et cet investissement sera géré comme un actif financier sans implication sur la stratégie opérationnelle de Capgemini. L'offre est actuellement soumise à une condition d'acceptation à 50,10% du capital et des droits de vote d'Altran, sur une base totalement diluée.

Si l'offre est un succès le 22 janvier 2020, Capgemini s'abstiendra, pendant au moins 18 mois, de déposer une nouvelle offre ou de mettre en oeuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l'offre.

Capgemini rappelle que les réouvertures ultérieures de la période d'offre se feront au prix de 14,5 euros par action et n'auront lieu que si l'offre est un succès à l'issue de la première période d'offre. Ainsi, ne pas apporter les actions d'ici le 22 janvier (inclus) ne crée pas de nouvelles opportunités mais augmente le risque que l'offre échoue et ne soit donc pas rouverte.

Par ailleurs, cette augmentation du prix de l'offre s'inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général de l'AMF et résulte de l'acquisition d'actions Altran réalisée ce jour par Capgemini au prix de 14,5 euros par action. Capgemini détient désormais 29.378.419 actions Altran représentant 11,43% du capital d'Altran.

Les autres conditions de l'offre demeurent inchangées et les actionnaires d'Altran ont jusqu'au 22 janvier 2020 (inclus) pour apporter leurs actions.