Capgemini plonge, le ralentissement de la croissance inquiète

(Boursier.com) — Capgemini décroche de 6,5% à 168,4 euros, plombé par un net ralentissement de sa croissance au deuxième trimestre. Le titre groupe de conseil et de services informatiques n'avait plus connu une telle chute depuis mars 2020. Capgemini a fait état d'une croissance organique de 4,7% au deuxième trimestre, contre 10,1% au premier trimestre, et un consensus de 5,2%. Sur l'ensemble du premier semestre, la croissance, à taux de change constants, ressort à 7,9% contre +10,3% attendus par le marché.

JP Morgan affirme que l'écart par rapport au consensus est sans doute "survenu plus tôt que prévu" dans l'année et qu'il va "probablement renforcer la perception que la demande est en détérioration". Les réservations ont augmenté de 1% à taux de change constants, une décélération par rapport à la hausse de 6,5% du T1 et celle de 11,4% des trois derniers mois de 2022, la direction signalant "une prolongation des tendances observées" depuis le début de l'année.

Stifel ('achat') souligne pour sa part que bien que les prévisions pour l'exercice aient été confirmées, la direction n'a pas réitéré son intention d'atteindre la partie supérieure de sa fourchette de prévisions de croissance. Les revenus sont inférieurs aux attentes de 1% sur le trimestre clos et la croissance a ralenti dans tous les domaines, l'Amérique du Nord enregistrant une croissance stable des revenus à taux de change constants. Le 2ème trimestre a également enregistré une nouvelle baisse séquentielle des effectifs (-7.500).

Pour Citi ('achat'), la croissance organique a raté le consensus, mais la marge opérationnelle, le BPA et le flux de trésorerie disponible étaient en avance, signe d'une exécution supérieure par rapport à ses pairs et de gains de parts de marché dans un contexte difficile. Le résultat, cependant, "n'est pas à la hauteur de nos propres attentes et n'améliore pas le sentiment".

Jefferies estime enfin que les résultats confirment le ralentissement attendu en début d'année. L'analyste ajoute cependant que malgré l'absence de catalyseurs positifs immédiats, la performance de Capgemini "reste parmi les meilleures de l'industrie".