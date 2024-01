Capgemini permet d'améliorer l'efficacité et la productivité de l'ACG

(Boursier.com) — Capgemini annonce avoir permis au Groupe Auto Club (ACG) de bénéficier d'une migration réussie de ses principales applications de traitement d'assurance vers Google Cloud... En conséquence, ACG est désormais en mesure de simplifier son infrastructure informatique, de rationaliser ses opérations, et améliorer les capacités des applications et la gestion des serveurs pour une efficacité et une efficacité accrues. productivité.

Confrontée à une date limite de fin de service et à des coûts croissants, ACG recherchait une entreprise de confiance et partenaire de transformation technologique doté d'une solide expertise pour accompagner sa transition vers Google Cloud.

Capgemini a été choisi pour ses capacités de pointe dans l'accompagnement des clients dans des parcours similaires. Travailler avec ACG, Capgemini a orchestré une migration transparente impliquant l'ensemble de son serveur de production et hors production Infrastructure.

"Il s'agissait d'une initiative critique et urgente pour ACG qui générera une valeur significative en termes de coûts. les économies, l'évolutivité du système et la résilience et constituaient un élément clé de notre parcours de transformation plus large. Le partenariat et la collaboration entre Capgemini et Google Cloud ont été essentiels à la réalisation de ce projet hautement initiative complexe de manière transparente, avec peu ou pas d'impact sur nos opérations commerciales. Bravo aux équipes pour cela succès qui témoigne de notre partenariat profond de longue date", a déclaré Madhu Nandagiri, vice président Président Infrastructure et Informatique Numérique, Groupe Auto Club.