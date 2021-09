Capgemini : partenariat de 6 ans avec la Ryder Cup

(Boursier.com) — La PGA of America et Ryder Cup Europe annoncent un partenariat sur six ans avec Capgemini démarrant dès l'édition de cette année. Le statut de Capgemini passera de Fournisseur Officiel de la 43e Ryder Cup pour cette première année à Partenaire mondial pour la Ryder Cup 2023 à Rome, la Ryder Cup 2025 à Farmingdale (New York, Etats-Unis) et la Ryder Cup 2027 à County Limerick (Irlande). Capgemini mettra son expertise reconnue en transformation digitale au service des fans et des organisateurs de la Ryder Cup.

Ce partenariat mondial avec la Ryder Cup, l'un des événements sportifs les plus emblématiques, qui rassemble les meilleurs joueurs du monde entier dans une compétition par équipes, et contribue à promouvoir le golf mondialement, est une première étape clé dans l'histoire de Capgemini avec ce sport. Il reflète "l'importance pour Capgemini de construire et célébrer le talent, l'esprit d'équipe et la performance".

L'édition de cette année de la Ryder Cup, la compétition biennale par équipes masculines, entre l'Europe et les Etats-Unis, a été décalée de septembre 2020 à cette année, et commence ce vendredi sur le parcours Straits à Whistling Straits (Wisconsin, Etats-Unis). Capgemini verra sa marque mise en valeur à Whistling Straits et apportera un soutien technique et des solutions innovantes à la PGA of America et Ryder Cup Europe pendant les six ans de ce partenariat.

Capgemini va promouvoir la compétition sur tous ses sites internationaux, afin de continuer à attirer des fans de tous horizons. Grâce à son expertise reconnue en matière de technologie et de transformation des entreprises, Capgemini sera un partenaire de choix pour la Ryder Cup, et travaillera avec Ryder Cup Europe et la PGA of America pour adapter, maîtriser et appliquer au golf les dernières innovations technologiques et sportives...