Capgemini partenaire de Verkor dans la production en France de batteries bas carbone

Crédit photo © Capgemini / Microsoft

(Boursier.com) — Capgemini et Verkor annoncent que Capgemini rejoint Verkor pour accélérer la capacité de production de batteries bas carbone en Europe du Sud, avec la création d'une première gigafactory -c'est-àdire d'une usine géante de fabrication de batteries- d'une capacité initiale de 16 GWh.

Capgemini apportera à Verkor son expertise pour exploiter tout le potentiel du numérique et des données au service de l'excellence dans la fabrication de batteries bas carbone.