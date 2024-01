Capgemini / Orange lancent Bleu

(Boursier.com) — Capgemini et Orange annoncent que Bleu, société conjointement créée, travaille désormais avec des entreprises et des organismes publics français intéressés, pour s'assurer qu'ils soient prêts à migrer lorsque les premiers services seront disponibles sur la plateforme à partir de fin 2024.

Bleu vise l'obtention de la qualification SecNumCloud 3.2 en 2025 pour ses services, afin de proposer un "cloud de confiance" s'appuyant sur la technologie Microsoft.

Capgemini et Orange ont lancé le projet Bleu en partenariat stratégique avec Microsoft, dans le but de répondre aux besoins spécifiques, en matière de cloud, de l'Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, et des entités publiques ou privées reconnues comme Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) ou Opérateurs de Services Essentiels (OSE), leur permettant d'utiliser les services Microsoft 365 et Microsoft Azure. Cette offre unique sur le marché français, s'appuyant sur une technologie spécifique développée par Microsoft, permettra aux clients d'accélérer leurs ambitions de transformation numérique en exploitant toute la puissance des services Microsoft 365 et Microsoft Azure.

Après avoir reçu la validation de la Commission européenne en 2023, Bleu lance désormais ses activités commerciales. Jean Coumaros, Président de Bleu, et son équipe travaillent d'ores et déjà avec des organisations publiques et des entreprises privées intéressées par ses futurs services de "cloud de confiance". Afin de répondre à la forte demande des organisations françaises publiques et privées concernées, les prochains mois seront mis à profit pour préparer leur migration, procéder à des tests et des pilotes avec les clients, leur permettant une transition réussie sur la plateforme. La plateforme cloud de Bleu sera lancée sur un ensemble de centres de données distribués géographiquement en France et répondant aux très hautes exigences nécessaires en matière de résilience et de disponibilité.