Capgemini : Olivier Sévillia nommé Directeur général adjoint

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Capgemini annonce la nomination d'Olivier Sévillia au poste de Directeur général adjoint du Groupe (Group Chief Operating Officer) à compter du 1er janvier 2021. Il prendra ainsi en charge le pilotage de l'ensemble des Strategic Business Units et des ventes. Son objectif premier est de déployer la solide expertise sectorielle de Capgemini en tant que partenaire stratégique de ses clients.

Jusqu'en décembre 2020, et depuis juillet 2018, Olivier Sévillia était à la tête de l'entité stratégique Europe. Auparavant, depuis janvier 2011, il dirigeait l'entité stratégique Services applicatifs pour l'Europe Continentale. Il a rejoint le Comité de Direction générale du Groupe en janvier 2014 et a pris au même moment la direction de deux SBUs additionnelles, 'Business Services' et 'Capgemini Consulting'. Depuis janvier 2016, il dirigeait également la stratégie de l'activité Digital Services. En janvier 2009, il avait rejoint le Comité exécutif de Capgemini en tant que directeur général de l'activité d'intégration de systèmes pour l'Europe du Sud et la France. Auparavant, de 2007 à 2008, il avait mis en place et accompagné le développement de Capgemini Consulting Europe de l'Ouest après avoir dirigé Capgemini Consulting France, l'activité de conseil en management de Capgemini en France, de 2003 à 2006. Olivier Sévillia a rejoint le groupe Capgemini en 1990. Jusqu'en 2002, il occupait différentes fonctions de premier plan au sein de l'activité Intégration de Systèmes en France.