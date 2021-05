Capgemini : nouvel appui

Capgemini : nouvel appui









Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini remonte de 0,4% à 154 euros ce vendredi, alors que le broker UBS a rehaussé son objectif de cours de 152 à 166,5 euros en restant à 'acheter'. Invest Securities avait auparavant ajusté sa cible de 184 à 185 euros sur le dossier, tout en restant aussi à l'achat sur le dossier. Le groupe a renoué avec la croissance organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le groupe de conseils profitant de la demande accrue des entreprises pour les services de "cloud" et de gestion des données. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 1,7% à taux de change et périmètre constants, à 4,271 milliards d'euros.

En données publiées, les revenus ont augmenté de 20,4%, tirés par l'intégration d'Altran que le groupe a racheté l'an dernier.

Pour l'exercice 2021, Capgemini a confirmé une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9%, une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%, soit au niveau de 2019, et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1.300 millions d'euros (contre 1.119 millions en 2020).