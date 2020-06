Capgemini nouvel actionnaire d'EIT InnoEnergy

Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini est désormais actionnaire d'EIT InnoEnergy, le moteur européen de l'innovation en matière d'énergie durable. L'alliance de leurs expertises permettra d'accélérer la commercialisation des start-up spécialisées dans l'énergie durable afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Le groupe Capgemini, dont le siège social est à Paris, compte aujourd'hui 270.000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays. Poussé par la volonté de participer à la lutte contre le changement climatique, Capgemini s'est de plus en plus engagé auprès d'EIT InnoEnergy au cours des deux dernières années. Après plusieurs collaborations fructueuses, les deux organisations ont consolidé leur relation de travail en faisant de Capgemini un actionnaire d'EIT InnoEnergy.

"En tant que leader dans le domaine de la technologie et de la transformation numérique, on ne peut trouver de meilleur partenaire que Capgemini pour soutenir la transition énergétique", a déclaré Richard Biagioni, CEO d'EIT InnoEnergy France. "Comme nous, Capgemini estime qu'il est de sa responsabilité civique de participer à la lutte contre les émissions de carbone et de soutenir la transition énergétique. Cet investissement, combiné à son expertise en matière de technologies numériques, nous permettra de renforcer notre contribution commune à la résolution de ce problème sociétal majeur, à l'heure où la crise climatique continue de s'intensifier. Notre union nous permettra de contribuer à l'accélération de la transition vers un avenir moins pollué par le carbone."