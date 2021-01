Capgemini : nouveau soutien

(Boursier.com) — Capgemini monte de 1,3% ce mercredi à 125,70 euros, alors que le broker JP Morgan a rehaussé à 'acheter' son opinion sur le groupe de services informatiques, tout en portant son cours cible de 125 à 150 euros. Barclays avait auparavant remonté son objectif de cours à 121 euros avec un avis un 'pondération en ligne'. Oddo BHF avait aussi revalorisé le groupe de 120 à 130 euros en maintenant son avis 'achat' sur le dossier. Credit Suisse cible 148 euros ('surperformer'). Sur le plan opérationnel, le broker a expliqué que Capgemini avait plutôt bien performé malgré les perturbations liées au COVID-19 et rapporté des tendances de revenus et de marges qui sont cohérentes avec celles de ses pairs... Les résultats 2020 du groupe seront publiés le 17 février prochain.

Capgemini avait fait état d'un rebond plus fort que prévu de son activité au troisième trimestre qui devrait lui permettre d'atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs financiers pour 2020. Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires du groupe de conseil et de services technologiques a progressé de 18,4% à taux de changes constants, à 4,008 milliards d'euros. Sur la même base, les revenus du groupe avaient grimpé de 13,4% au deuxième trimestre et de 2,3% au premier.

Dans contexte, Capgemini s'attend à ce que sa performance pour l'année 2020 se situe "au-dessus du milieu de la fourchette annoncée" et se dit "confiant sur les perspectives d'amélioration pour 2021". Pour 2020, le groupe table sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14% et sur une marge opérationnelle attendue en contraction entre 0,6 point et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019. Capgemini prévoyait également une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros.