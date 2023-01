Capgemini  : nouveau projet de collaboration de recherche avec l'Institut de technologie de Géorgie

(Boursier.com) — Capgemini a annoncé un nouveau projet de collaboration de recherche avec l'Institut de technologie de Géorgie (Georgia Tech). Capgemini travaillera avec l'université pour développer des technologies de pointe qui viendront étoffer son portefeuille de services "Intelligent Industry" pour des clients du monde entier.

"L'industrie intelligente" est la nouvelle ère de la transformation numérique : caractérisée par une convergence croissante des les mondes physiques et virtuels - produits, logiciels, données et services - dans tous les secteurs ; et alimentée par la rapidité Développement de technologies, y compris le cloud, l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT), la périphérie informatique et la 5G"

Ce programme donnera la priorité à la création d'actifs et de services qui peut simuler la complexité d'une entreprise avec une représentation virtuelle en concevant des scénarios pour prise de décision, évaluer les performances et identifier les priorités d'optimisation. Capgemini et Georgia Tech vont collaborer pour définir et concevoir l'avenir de l'ingénierie et de la recherche & processus de développement ('R&D') au sein de l'entreprise grâce au développement de la technologie du "jumeau numérique".