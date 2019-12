Capgemini : net repli malgré un contrat en Norvège

(Boursier.com) — Capgemini perd près de 2,5% à 103,7 euros en fin de matinée à Paris. La SSII a pourtant annoncé hier soir le gain d'un nouveau contrat avec Vår Energi, la plus grande société indépendante d'exploration et de production pétrolière et gazière sur le plateau continental norvégien. Dans le cadre de cet accord, Capgemini mènera un vaste programme de transformation, incluant la fourniture de services numériques, pour aider Vår Energi à accélérer sa transformation numérique conformément à ses objectifs. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Exane BNP Paribas a par ailleurs abaissé son objectif sur la valeur de 127 à 120 euros tout en confirmant son conseil 'surperformer'.