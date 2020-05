Capgemini : mise en place de la nouvelle gouvernance

(Boursier.com) — L'assemblée générale des actionnaires de Capgemini, tenue ce jour à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote. Aiman Ezzat succède à Paul Hermelin en tant que Directeur général, Paul Hermelin conservant la présidence du Conseil d'administration. L'intégralité du vote a eu lieu par correspondance et les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions présentées avec un quorum de 69%.

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée a décidé, à l'unanimité, sur recommandation du Comité Ethique et Gouvernance et conformément aux annonces faites le 16 septembre 2019, d'adopter une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, dans laquelle Paul Hermelin conserve la Présidence du Conseil tandis qu'Aiman Ezzat assure la Direction générale en tant que seul dirigeant mandataire social exécutif.

A l'occasion de l'AG, les actionnaires ont adopté la distribution d'un dividende de 1,35 euro par action au titre de l'exercice 2019, qui sera mis en paiement à partir du 5 juin 2020, avec une date de détachement du coupon fixée au 3 juin 2020.

L'assemblée générale a approuvé les résolutions portant sur la composition du Conseil d'administration. Belen Moscoso del Prado, Directrice Digital & Innovation de Sodexo, a été nommée membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans. De nationalité espagnole, elle apporte au Conseil sa solide expérience de l'innovation et de la transformation appliquée au Digital et à la stratégie Data au sein de groupes de dimension mondiale. Le Conseil a indiqué considérer Belen Moscoso del Prado comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

Aiman Ezzat a également été nommé membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans. Le mandat de Siân Herbert-Jones, administratrice indépendante, a été renouvelé pour une durée de quatre ans. Celui de Lucia Sinapi-Thomas, administratrice représentant les salariés actionnaires, a également été renouvelé pour une durée de quatre ans.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif de représentation des salariés, Kevin Masters et Hervé Jeannin ont été désignés pour un mandat de quatre ans à compter du 20 mai 2020.