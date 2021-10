Capgemini : les feux sont au vert

(Boursier.com) — Capgemini fait partie des nombreuses satisfactions du jour à Paris. La SSII gagne 3,4% à 194,4 euros après avoir à nouveau rehaussé ses perspectives pour 2021. Elle table désormais sur une croissance, à taux de change constants, comprise entre +14,5% et +15%, au lieu de +12% et +13% précédemment ; sur une marge opérationnelle supérieure à 12,7%, contre 12,5% à 12,7% ; et sur une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,7 MdE, contre 1,5 MdE.

Au troisième trimestre, le groupe dirigé par Aiman Ezzat a dégagé un chiffre d'affaires consolidé de 4,552 milliards d'euros, en hausse de 13,6% à taux de change courants et de 12,9% à taux de change constants. Le consensus était positionné à environ 4,3 MdsE.

Bryan Garnier réitère son avis 'achat' après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur de 4% aux attentes, grâce à l'Asie-Pacifique, à l'Amérique latine et au Royaume-Uni, ainsi qu'à d'autres régions géographiques, à l'exception de la France, tandis que les prévisions pour l'exercice 2021 ont été revues à la hausse. Capgemini reste impressionnant dans sa capacité à bénéficier de la reprise en cours dans les services informatiques, selon le courtier, qui vise 214 euros par titre.