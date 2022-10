Capgemini : les avis d'analystes se succèdent

(Boursier.com) — Capgemini campe sur les 171 euros ce vendredi midi. Hier, la SSII a été pénalisée par une guidance jugée trop 'conservatrice'. Les analystes estiment en effet que les prévisions inchangées de la société pour l'exercice sont prudentes après des résultats au trimestriels meilleurs que prévu...

Capgemini a enregistré un chiffre d'affaires de 5,553 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 22% à taux de change courants et en croissance de 15,7% à taux de change constants (+14,3% en organique). Les prises de commandes ont augmenté de 13%, à taux de change constants. Pour l'exercice 2022, le Groupe vise toujours une croissance, à taux de change constants, comprise entre +14% et +15%, une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,700 MdE.

HSBC a ainsi coupé sa cible de 240 à 210 euros, tout en restant à l''achat', tandis qu'Invest Securities a ajusté son objectif de 176 à 178 euros ('neutre') et qu'Oddo BHF a revalorisé le titre de 205 à 209 euros ('surperformer').

Stifel ('acheter') affirme pour sa part que les revenus du troisième trimestre sont ressortis supérieurs d'environ 2% au consensus grâce à une croissance à deux chiffres dans chaque zone géographique et gamme de services. Les prévisions actuelles supposent une décélération raisonnable de la croissance à taux de change constant à environ 9% au 4e trimestre, contre 15,7% au 3e trimestre. JP Morgan ('supondérer') parle d'un trimestre solide, avec une dynamique tirée par la croissance du cloud et des données. Le ratio 'book to bill' de 98% est supérieur au niveau moyen pré-Covid, ce qui suggère que la demande pourrait rester intacte et donne aux prévisions inchangées un aspect conservateur.

Jefferies ('acheter') estime enfin que la société a délivré "les meilleurs résultats du 3T22", la direction visant désormais le haut de la fourchette des perspectives de croissances...