Capgemini : Les actionnaires ont adopté la proposition de distribution d'un dividende de 3,25 euros par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Capgemini SE, tenue ce jour au Pavillon Gabriel à Paris, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote.

L'Assemblée Générale de la société s'est réunie en présentiel tout en étant retransmise en direct sur le site internet du groupe.

Les actionnaires ont adopté la proposition de distribution d'un dividende de 3,25 euros par action au titre de l'exercice 2022, qui sera mis en paiement à partir du 1er juin 2023, avec une date de détachement du coupon fixée au 30 mai 2023.

En ce qui concerne la composition du Conseil d'Administration de la Société, Mme Xiaoqun Clever a fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat pour des raisons personnelles. Mme Tanja Rueckert a, quant à elle, décidé de se retirer du Conseil d'Administration suite à une évolution de ses responsabilités au sein de Bosch, avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale du 16 mai 2023. Le Conseil d'Administration a remercié chaleureusement Mmes Clever et Rueckert pour leurs contributions respectives aux travaux du Conseil et de ses Comités durant leur mandat.

L'Assemblée Générale a approuvé la nomination de deux nouvelles administratrices :

Mme Megan Clarken a été nommée membre du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken est Chief Executive Officer d'une entreprise technologique mondiale. Tout au long de sa carrière, elle a acquis une solide expertise en matière de technologies, de données et de transformation numérique ainsi qu'une expérience dans les secteurs des médias et du commerce de détail. Elle apportera également au Conseil ses compétences en matière d'inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des marchés aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique. Le Conseil a indiqué considérer Mme Clarken comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la société se réfère ;

Mme Ulrica Fearn a été nommée membre du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité suédoise, Mme Ulrica Fearn a acquis tout au long de sa carrière une solide expérience financière dans le cadre de multiples postes au sein d'entreprises internationales majeures dans des secteurs qui s'appuient sur la technologie pour leur transformation durable (énergie, télécommunication, biens de consommation et commerce). Le Conseil a indiqué considérer Mme Fearn comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Capgemini SE compte ainsi 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il compte parmi ses membres 83% d'administrateurs d'indépendants, 40% d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42% de femmes.

Cette composition reflète l'ambition renouvelée du Conseil d'enrichir la diversité de ses profils, notamment en termes d'internationalisation, et d'approfondir son expertise sectorielle.

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2022 à M. Paul Hermelin, Président du Conseil, et à M. Aiman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs pour l'exercice 2023 ont également été approuvés.

Enfin, l'Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur l'ensemble des délégations financières consenties au Conseil d'Administration.

Le résultat détaillé des votes par résolution ainsi que la retransmission intégrale de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2023/.