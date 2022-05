Capgemini : Les actionnaires ont adopté la distribution d'un dividende de 2,40 euros par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Capgemini SE, tenue hier au Pavillon Gabriel à Paris, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote.

Après deux éditions réunies à huis clos du fait des conditions sanitaires, l'Assemblée Générale de la Société a pu de nouveau se réunir en présentiel, tout en étant retransmise en direct sur le site internet de la Société.

Les actionnaires ont adopté la distribution d'un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'exercice 2021, qui sera mis en paiement à partir du 3 juin 2022, avec une date de détachement du coupon fixée au 1er juin 2022.

Par ailleurs l'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur de MM. Paul Hermelin, Xavier Musca et Frédéric Oudéa pour une durée de quatre ans. Le Conseil d'Administration qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée a approuvé le maintien d'une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, et la reconduction de M. Paul Hermelin en qualité de Président du Conseil non exécutif afin de bénéficier de son expérience, de son expertise et de sa connaissance approfondie du Groupe. M. Frédéric Oudéa a également été reconduit en tant qu'Administrateur Référent.

L'Assemblée Générale a approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs :

Mme Maria Ferraro a été nommée membre du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité canadienne, Mme Ferraro est Directrice financière de Siemens Energy AG et Siemens Energy Management GmbH ainsi que Chief Inclusion & Diversity Officer de Siemens Energy. Elle a acquis au cours de sa carrière une expertise en matière financière et une solide expérience dans le secteur de l'industrie, de la technologie et de l'énergie au sein d'un groupe de dimension mondiale au coeur du développement de l'Industrie Intelligente. Elle apportera également au Conseil ses compétences en matière d'inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des marchés européens et asiatiques. Le Conseil a indiqué considérer Mme Ferraro comme administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ;

M. Olivier Roussat a été nommé membre du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans. De nationalité française, M. Roussat est Directeur général de Bouygues SA, un acteur mondial du BTP, de l'énergie et des infrastructures de transport, leader dans les médias en France et acteur majeur des télécoms en France. Il apportera en particulier son expérience dans le secteur des télécommunications et des médias ainsi que son expertise en matière de transformation numérique et technologique. Le Conseil a indiqué considérer M. Roussat comme administrateur indépendant au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ;

Mme Dors ayant fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat, le Conseil d'Administration l'a remercié chaleureusement pour sa contribution aux travaux du Conseil et des Comités durant son mandat. M. Pouyanné a été nommé Président du Comité des Rémunérations en remplacement de celle-ci.

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Capgemini SE compte ainsi 15 administrateurs, dont 2 administrateurs représentant les salariés. Il compte parmi ses membres 83% d'administrateurs d'indépendants4, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes5. Cette composition reflète l'ambition renouvelée du Conseil de poursuivre son internationalisation, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Paul Hermelin, Président du Conseil, et à M. Aiman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de rémunération 2022 des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ont également été approuvés.

Enfin, l'Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur l'ensemble des délégations financières consenties au Conseil d'Administration et à la modification des statuts de la Société.