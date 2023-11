Capgemini : léger repli après le maintien des objectifs annuels

(Boursier.com) — Capgemini cède 0,44% à 167,9 euros en début de séance. La SSII a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 5,480 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de -1,3% à taux de change courants et en hausse de +2,3% à taux de change constants (+2,6% de consensus). L'activité s'inscrit dans le prolongement des tendances observées depuis le début de l'année, poursuivant comme attendu la décélération progressive des trimestres précédents, a précisé le management. Sur les 9 premiers mois de l'année, la croissance s'élève à +4,1% en données publiées et +6% à taux de change constants, tandis que la croissance organique atteint +5,5%.

Les prises de commandes enregistrées au 3ème trimestre s'élèvent à 5,275 MdsE, en hausse de +1% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre de l'année précédente. Cette croissance se traduit par un ratio de book-to-bill (ratio des prises de commandes sur chiffre d'affaires) de 0,96, soit une bonne performance au regard de la saisonnalité habituelle des prises de commandes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le Groupe a confirmé viser une croissance à taux de change constants comprise entre +4% et +7% ; une marge opérationnelle comprise entre 13% et 13,2% ; et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.

Le troisième trimestre a été globalement conforme aux attentes, mais la poursuite de la détérioration dans les secteurs des TMT et des services financiers semble augurer d'une nouvelle détérioration au quatrième trimestre 2023 et peut-être au premier semestre 2024, affirme Bryan Garnier ('achat'). La question est maintenant de savoir comment la demande va rebondir, en particulier en Amérique du Nord.