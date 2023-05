Capgemini : le marché salue l'extension du partenariat dans l'IA avec Google Cloud

(Boursier.com) — Capgemini se distingue en ce milieu de semaine à Paris, sur un gain de près de 5% à 159,8 euros. Outre le gain de deux contrats en Catalogne, l'entreprise de services du numérique est dopée par l'annonce d'une extension majeure de son partenariat stratégique de longue date dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA) avec Google Cloud. Les deux parties vont créer un Centre d'excellence (CoE) Google Cloud IA générative mondial pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel des technologies d'IA. Le nouveau CoE aidera les clients à atteindre leurs objectifs de transformation d'entreprise, à renforcer l'engagement avec leurs clients et à accélérer la création de valeur à partir des investissements dans l'IA.

Ce partenariat élargi associe les technologies d'IA générative de Google Cloud et l'approche tridimensionnelle unique de Capgemini, s'appuyant sur l'expertise du secteur, des compétences approfondies en ingénierie produit et logiciel et des capacités en science des données, pour aider les clients dans l'ensemble de leur parcours d'IA, de l'idéation à la création de valeur. S'appuyant sur sa profonde expertise sectorielle, Capgemini utilisera l'IA générative de Google Cloud pour développer une riche bibliothèque de plus de 500 cas d'utilisation industriels. Les cas d'utilisation fourniront un modèle aux clients pour identifier, déployer et maximiser avec succès les capacités d'IA génératives afin d'atteindre leur objectif de transformation de l'entreprise.

Aiman Ezzat, DG de Capgemini, a déclaré : "Capgemini apportera son expertise approfondie du secteur et son expérience considérable en matière d'IA générative pour aider les clients à tirer parti des solutions d'IA générative de Google Cloud et à découvrir de nouvelles sources de valeur commerciale. Avec ce nouveau centre d'excellence Google Cloud IA générative, nous tirerons parti de nos capacités de pointe en matière de transformation d'entreprise, d'infrastructure, d'applications, de données, d'IA et d'ingénierie, dans un éventail de cas d'utilisation et d'accélérateurs spécifiques à l'industrie, pour aider les clients dans leurs projets numériques et parcours de transformation durable".