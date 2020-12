Capgemini : le Credit Suisse voit plus haut

(Boursier.com) — Le Credit Suisse revalorise Capgemini de 130 à 148 euros et maintient son avis 'surperformer'. Sur le plan opérationnel, le broker explique que Capgemini a plutôt bien performé malgré les perturbations liées au COVID-19 et a rapporté des tendances de revenus et de marges qui sont cohérentes avec celles de ses pairs. Le CS affirme également qu'il est important de noter que si les investisseurs considèrent Capgemini comme cyclique, cette performance montre que le groupe est fondamentalement plus résistant que lors des cycles précédents.

Ainsi, cette résilience devrait être récompensée par une réévaluation du titre. D'autant que Capgemini se négocie avec des niveaux de décote plus observés depuis plusieurs années par rapport à des pairs tels qu'Accenture et Cognizant. Un écart de valorisation appelé à se résorber alors que Capgemini prévoit une accélération de sa croissance tout au long de l'année prochaine.