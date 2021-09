Capgemini lance une offre Stratégie Net Zero

(Boursier.com) — Capgemini lance sa seconde offre développement durable, conçue pour permettre à ses clients de concrétiser leurs objectifs climatiques et d'accélérer leur trajectoire vers le 'zéro émission nette'. "Stratégie Net Zero" s'appuie sur l'expertise du groupe en matière de développement durable et sur sa connaissance approfondie des différents secteurs d'activité. Les offres développement durable de Capgemini contribuent à une double ambition, en tant qu'entreprise responsable, de parvenir à la neutralité carbone de ses opérations d'ici à 2025 et de 'zéro émission nette' d'ici à 2030, et d'accompagner ses clients afin d'économiser 10 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030.

En utilisant des objectifs fixés scientifiquement et en s'appuyant sur une décennie d'expertise, Capgemini travaille avec ses clients pour définir leur vision, leur trajectoire et leur feuille de route vers la décarbonation. Conçue par Capgemini Invent, la marque d'innovation digitale, de design et de transformation du groupe Capgemini, l'offre Stratégie Net Zero permet aux clients d'accélérer leur parcours vers le 'zéro émission nette'.