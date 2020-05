Capgemini lance une joint-venture avec Audi

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini et Audi lancent leur joint-venture, XL2. Créée fin avril, après l'obtention des approbations réglementaires, XL2 fournit technologies digitales et services de conseil autour de SAP S/4HANA et du cloud. Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen en seront les premiers bénéficiaires. XL2 est "mue par une culture agile de start-up soutenue par deux leaders mondiaux". Son objectif est de développer progressivement son activité et d'étoffer ses effectifs dans les cinq années à venir.

Fondée par Audi et Capgemini afin d'accompagner l'industrie automobile dans la transformation digitale, XL2 propose des services de conseil et de technologie pour le cloud et SAP S/4HANA avec la mise en oeuvre de solutions telle que SAP Leonardo. XL2 permet la réalisation d'opérations de 'digital manufacturing' de bout en bout. XL2 couvre ainsi l'ensemble des processus et notamment la planification de la production, la logistique, les aspects financiers, la maintenance, la qualité et la gestion des matériaux. Les projets de cette entité indépendante sur le plan juridique seront réalisés pour Audi. Les premiers domaines d'intervention sont des projets SAP pour la production et la gestion des données de référence, ainsi que du développement dans le contexte d'applications qui utilisent le Cloud.

Capgemini et Audi sont partenaires de longue date dans le développement de solutions pour la transformation digitale et la co-innovation. XL2 vient renforcer cette collaboration et s'appuie sur les compétences des deux organisations. Ce partenariat prend une nouvelle dimension et prolonge la collaboration fructueuse dans le développement de solutions et de co-innovations pour la transformation digitale. XL2 bénéficiera de l'expérience et de l'expertise combinées de deux leaders mondiaux. XL2 entend répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur automobile en matière de transformation digitale.

La joint-venture sera dirigée par Géraldine Aubert, précédemment Vice-Présidente 'Packaged Based Services' de Capgemini, et Felix Spitznagel, auparavant Directeur du 'SAP Acceleration Center' d'Audi. Le but de cette entité agile et innovante est de faire grandir l'équipe au cours des cinq prochaines années pour prendre en charge davantage de projets. L'entreprise cherche d'ores et déjà à recruter notamment des consultants SAP, des développeurs logiciels, ainsi que des analystes et des 'data engineers'. Les profils recherchés sont variés et s'étendent du jeune diplômé à l'expert reconnu. Le siège social de XL2 se trouve à Heilbronnen, en Allemagne, à proximité du site de production Audi de Neckarsulm. Cette proximité est un véritable atout et vient enrichir l'écosystème existant. Le site Audi de Neckarsulm offre par ailleurs un environnement de testing et d'application idéal pour les solutions IT dans le domaine de la production digitale.