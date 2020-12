Capgemini lance un nouveau LaaS au Portugal

(Boursier.com) — Le groupe Capgemini, enrichit son offre "Intelligent Industry" avec le lancement d'un Lab Altran 5G et 5G as-a-Service (LaaS) destiné aux opérateurs de télécommunications, entreprises et fabricants d'équipements (OEMs).

Basé à Fundão, au Portugal, ce nouveau laboratoire est essentiel pour offrir des services d'intégration et de validation des nouvelles solutions qui apparaissent dans l'écosystème des télécommunications, et notamment celles développées par les équipementiers. Les laboratoires 5G constituent un élément clé de la stratégie du groupe Capgemini dans l'"Intelligent Industry" visant à aider ses clients à faire les bons investissements au service d'une transformation fondée sur la donnée et à saisir les opportunités de la révolution digitale permise par la 5G et l'Edge.

Le Lab Altran 5G est spécialisé dans le développement de capacités et solutions réseau. Il vient supporter l'offre Lab-as-a-Service (LaaS) fondée sur le Cloud qui fournira des services de prototypage, de conception et de développement ainsi qu'un environnement d'expérimentation et de validation des nouvelles solutions de virtualisation réseau et de déploiement 5G. Le laboratoire offre également une plateforme de démonstration qui permet de mener des simulations, des tests de faisabilité et pilotes, ainsi qu'un incubateur d'applications industrielles 5G (5G Industry Applications Incubator) s'appuyant sur un écosystème 5G complet.

Le laboratoire est hébergé dans un centre spécialisé et doté d'une infrastructure sécurisée ; toutes les ressources du laboratoire, qu'elles soient matérielles ou virtuelles, sont accessibles et pilotables à tout moment et depuis n'importe quel emplacement, grâce un portail d'accès web sécurisé. Ce laboratoire 5G dispose d'un datacenter, d'équipements de réseau, d'environnement de développement logiciel, de plateformes et d'outils permettant aux clients de créer à tout moment des environnements flexibles, modulables et sécurisés.

Le lancement d'autres laboratoires 5G, spécialisés dans le développement de cas d'usages de la 5G pour les verticaux de l'industrie, sera très prochainement annoncé.