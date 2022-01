Capgemini lance son Quantum Lab et annonce un accord avec IBM

(Boursier.com) — Capgemini annonce la mise en place d'un laboratoire dédié aux technologies quantiques, composé d'une équipe d'experts issus du monde entier. Il aura pour objet de développer des savoir-faire et de coordonner les activités des centres de recherche, afin de faire progresser les technologies quantiques et explorer leur potentiel. Capgemini entend explorer les communications et les capteurs quantiques, mais aussi l'informatique quantique à travers une collaboration avec l'Américain IBM, pour permettre à ses clients de développer et d'optimiser leurs initiatives dans ce domaine.

Le Quantum Lab de Capgemini regroupe des experts en technologie quantique, ainsi que des centres hautement spécialisés, au Royaume-Uni, au Portugal et en Inde, afin d'exploiter le potentiel des technologies quantiques. Le Q-Lab de Capgemini coordonnera des programmes de recherche afin d'apporter aux entreprises une valeur ajoutée métier pour les secteurs les plus susceptibles de bénéficier des technologies quantiques à moyen terme, à savoir les sciences de la vie, les services financiers, l'automobile et l'aérospatiale. Il accompagnera également les clients dans leurs premières expériences quantiques et accélérera le développement des savoir-faire et des compétences au sein du groupe.

Cette initiative s'appuie sur l'expertise d'équipes techniques spécialisées au sein de Capgemini, qui ont déjà développé des capacités scientifiques et technologiques dans le domaine quantique, grâce à de premières expérimentations et incubations avec des clients.

En outre, Capgemini a signé un accord avec IBM pour devenir un IBM Quantum Hub à même d'offrir à ses clients l'accès aux systèmes d'informatique quantique d'IBM (et notamment au processeur 'Eagle' à 127 qubits récemment annoncé), ainsi qu'à l'expertise quantique d'IBM et à Qiskit, environnement de développement open source d'IBM pour l'informatique quantique. En s'associant à IBM, Capgemini rejoint les plus de 170 membres du IBM Quantum Network, notamment des sociétés du Fortune 500, des start-ups, des établissements universitaires et des laboratoires de recherche, oeuvrant tous pour faire progresser l'informatique quantique et explorer ses applications concrètes. Ensemble, l'équipe quantique d'IBM et ses clients recherchent et explorent grâce à l'informatique quantique des solutions pour de nombreux secteurs et métiers, notamment la finance, l'énergie, la chimie, les sciences des matériaux, l'optimisation et le machine learning, entre autres.

Grâce à cet accord, Capgemini facilitera l'accès de ses clients à la technologie sous licence d'IBM et leur fournira des services d'accompagnement pour une mise en oeuvre de bout en bout. "Ce partenariat démontrera en fin de compte, à travers des prototypes et des démonstrations de faisabilité (POCs), la valeur ajoutée potentielle des technologies quantiques pour s'attaquer à des enjeux métier auparavant insolubles pour ses clients et mettre en oeuvre des cas d'usage d'informatique quantique", ajoute Capgemini.