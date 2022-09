Capgemini lance son neuvième plan d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Capgemini annonce le lancement de son neuvième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan).

Ce nouveau plan d'actionnariat salarié est proposé à environ 97% des employés du Groupe et vise à associer les collaborateurs au développement et à la performance de Capgemini. Ce plan ESOP se traduira par une augmentation de capital portant sur un maximum de 3.500.000 actions (représentant 2% du capital existant), avec un règlement-livraison de ces actions au plus tard le 15 décembre 2022. Le plan ESOP de 2017 arrivant à échéance en fin d'année, ce neuvième plan contribuera à maintenir le niveau de l'actionnariat salarié à environ 8% du capital.

A l'instar de 2021, le Conseil d'Administration de Capgemini SE réuni les 15 et 16 juin 2022 a décidé d'autoriser une enveloppe dédiée de rachat d'actions. Cette enveloppe pourra être utilisée dans les limites de l'autorisation consentie par l'Assemblée Générale du 19 mai 2022 et dans un délai de douze mois1 pour neutraliser tout ou partie de l'effet dilutif de cette augmentation de capital.

Selon le calendrier prévu, la période de réservation sera ouverte du 14 septembre au 3 octobre 2022 (inclus) et sera suivie d'une période de souscription/rétractation du 7 au 9 novembre 2022 (inclus). Le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé le 3 novembre 2022 et l'augmentation de capital sera réalisée le 15 décembre 2022.

Les salariés pourront souscrire des actions Capgemini dans le cadre de formules de souscription dites "à effet de levier" et sécurisées. Ces formules permettront aux salariés de bénéficier, pendant la durée d'indisponibilité des titres, d'une garantie du montant qu'ils auront investi dans le cadre de l'opération. Les droits de vote seront exerçables par le détenteur, lequel sera en fonction de la formule et du contexte un FCPE d'actionnariat, les salariés en direct et/ou l'établissement financier structurant l'offre ou ses contreparties.