Capgemini : l'offre sur Altran est rouverte

(Boursier.com) — Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre de Capgemini sur Altran est automatiquement rouverte du 28 janvier au 10 février 2020 (inclus). Cette réouverture fait suite au succès de l'OPA "amicale" de Capgemini portant sur les actions Altran Technologies. Elle permettra aux actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs actions à l'offre de le faire dans des conditions inchangées, à savoir un prix de 14,50 euros par action Altran, qui représente "une prime sur la pleine valeur de la société Altran", explique Capgemini.

La note d'information de Capgemini et la note en réponse d'Altran, telles qu'approuvées par l'AMF le 14 octobre 2019, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de chacune des sociétés, sont disponibles sur le site Internet de l'AMF et sur le site de Capgemini ou celui d'Altran.

Malgré la résistance de certains actionnaires et surtout du fonds Elliott, Capgemini détient désormais 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran. Capgemini, qui devait obtenir au moins 50,10% du capital et des droits de vote de sa cible, voit donc son OPA réussir. La transaction doit donner naissance à un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles, avec un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros et un effectif de plus de 250.000 personnes.