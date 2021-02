Capgemini : Jim Bailey devient Directeur exécutif de la SBU 'Amériques'

(Boursier.com) — Capgemini annonce la nomination de Jim Bailey en tant que Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques. Il rejoint le Comité de Direction générale. Il aura pour mission de contribuer à la croissance du groupe dans la région et à renforcer plus encore sa position de partenaire stratégique des entreprises sur les marchés clés que sont l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine. "Jim apporte à Capgemini son expérience considérable dans le domaine du Digital au service d'acteurs leaders dans de multiples secteurs d'activité, et dans la gestion des partenariats technologiques stratégiques. Il jouera un rôle clé pour renforcer nos relations avec nos grands clients et accélérer le développement de nos activités sur le continent américain", commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Jim Bailey rapportera à Olivier Sévillia, Directeur général adjoint du groupe Capgemini. Il a rejoint Capgemini le 22 février et prendra officiellement ses fonctions le 1er avril 2021, après une période transitoire d'intégration.