Capgemini intègre la "Climate Change A-List" du CDP

Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini intègre la "A-List" du CDP précédemment nommé Carbon Disclosure Project, organisation à but non lucratif qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique. En rejoignant la 'A-List', Capgemini est récompensé pour son engagement en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre de son programme RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) "Architectes d'Avenirs Positifs". Ce résultat vient récompenser la stratégie mise en place par Capgemini qui vise à réduire son impact environnemental en améliorant continuellement son efficacité énergétique et en réduisant l'empreinte carbone de ses services et processus, avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions fixés en accord avec l'initiative internationale "Science Based Targets".

Capgemini fait partie du cercle restreint des entreprises mondiales distinguées par le CDP dans la catégorie 'A-List' pour leur performance parmi les 8.400 ayant répondu au questionnaire.

La distinction obtenue par Capgemini porte également sur les efforts déployés par le Groupe auprès de ses clients sur le sujet de la réduction des émissions de carbone et l'intégration de la transformation durable dans son offre de services.

L'amélioration du score de Capgemini est une reconnaissance de l'approche solide adoptée par le Groupe pour gérer les risques liés au changement climatique, ainsi que les progrès significatifs réalisés en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs de réduction des émissions de carbone pour 2020 ont été atteints par Capgemini avec deux ans d'avance grâce à des investissements importants réalisés pour l'amélioration de son efficacité énergétique, le passage à des sources d'énergie renouvelables et la réduction des voyages d'affaires. Le Groupe poursuit de manière continue cette démarche pour atteindre ses objectifs 2030 qui ont été fixés en accord avec l'initiative "Science Based Targets".

Rappelons que le reporting environnemental du CDP est résultat d'une enquête annuelle. Il est reconnu comme la référence mondiale en matière de transparence environnementale des entreprises. L'étude détaillée et indépendante examine des questions telles que la sensibilisation et la gestion des risques liés au changement climatique et la manière dont les organisations font preuve des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, telle que la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs.