Capgemini : impressionne, le titre bondit

(Boursier.com) — En hausse de 3,4% à 192,9 euros, Capgemini s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien, le marché saluant le très bon début d'année de la SSII. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,167 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance de 21% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants. Les prises de commandes ont atteint 5,473 MdsE, en hausse de 26% à taux de change constants, soit un 'book-to-bill' de 1,06.

Le groupe a confirmé viser pour l'exercice 2022 une croissance à taux de change constants comprise entre +8% et +10% ; une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,700 MdE.

La barre était haute avant les résultats, en fonction du positionnement, mais Capgemini semble l'avoir franchie, affirme Citi, à l''achat' sur le dossier. Morgan Stanley ('surpondérer') déclare que Capgemini a fortement battu les attentes en matière de revenus et n'a signalé aucun changement au niveau de la demande des clients. Le ratio 'book-to-bill' et la croissance des effectifs indiquent tous deux une amélioration de la dynamique, tandis que les prévisions inchangées semblent "conservatrices". Enfin, Bryan Garnier ('achat') évoque une accélération impressionnante de la croissance en ce début d'année.