Capgemini : grimpe, publication bien accueillie

(Boursier.com) — Capgemini bondit de 2,8% à 121 euros à l'ouverture du marché parisien, sur un sommet d'un an. La SII se montre plutôt confiante pour la deuxième partie de l'exercice après un premier semestre en repli sur fond de crise sanitaire. Le groupe, qui anticipe un redressement "progressif" de son niveau d'activité au deuxième semestre, table sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14,0% sur 2020 avec une marge opérationnelle attendue en contraction entre 0,6 point et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019. Capgemini prévoit également pour cette année une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros.

"Une forte dégradation des conditions sanitaires et/ou de l'environnement économique dans les prochains mois pourrait toutefois contrarier l'atteinte de ces objectifs", a toutefois averti la firme. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 7,9% à taux de change constants mais a baissé de 3,4% en données organiques tandis que la marge opérationnelle a reculé de 0,6 point, à 10,8%.

'Neutre' sur le dossier, Oddo BHF note que les résultats confirment les chiffres préliminaires, avec un ratio 'book to bill' trimestriel vu comme un "élément positif". L'analyste indique que les prévisions pour l'exercice 2020 sont conformes aux attentes en milieu de fourchette. Le broker ne s'attend pas à une hausse significative du consensus à la suite de cette publication et ne voit donc pas le titre augmenter après une performance récente "très solide".