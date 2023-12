Capgemini : grimpe, Citi est fan

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Capgemini avance de 1,4% à 189,5 euros. Citi a revalorisé le dossier de 215 à 235 euros tout en maintenant son avis 'achat'. La banque qualifie Capgemini de " titre pour toutes les saisons ". Elle affirme que la société est la meilleure idée dans le compartiment européen des logiciels et des services et s'attend à ce qu'elle surprenne positivement en 2024. Même si l'incertitude de la demande à court terme demeure dans le secteur, il existe des signes de stabilisation... La composition du portefeuille et l'amélioration de l'exécution placent l'entreprise sur la bonne voie pour générer une croissance plus élevée tout au long du cycle.