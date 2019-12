Capgemini grimpe après son énorme contrat avec Bayer

Capgemini grimpe après son énorme contrat avec Bayer









Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini reste bien orienté en cette fin de séance, en hausse de 1,4% à 106 euros. Le groupe de services informatiques a fait la 'une' hier soir en annonçant un énorme contrat de plus d'un milliard d'euros sur six ans avec Bayer. Dans le cadre de ce nouvel accord avec le géant allemand, qui démarrera le premier janvier prochain, Capgemini fournira à Bayer une large gamme de services comprenant notamment la gestion de la transformation de l'infrastructure IT Cloud du groupe, de ses environnements Enterprise Resource Planning (ERP) et Business Intelligence/Analytics ainsi que les Services d'Intégration pour l'intégralité du nouvel écosystème de fournisseurs de Bayer.

@Bayer choisit @Capgemini comme partenaire stratégique pour la transformation de son environnement IT https://t.co/WN4Z6aLxug

— Capgemini France (@capgeminifrance), via Twitter