Capgemini : Frog renforce sa présence mondiale

(Boursier.com) — Frog -acteur majeur au niveau mondial en stratégie, design et expérience client- annonce une gamme élargie d'expertises pour aider les entreprises à orchestrer et mettre en oeuvre leurs stratégies de croissance et de transformation axée sur le client.

Intégré au sein de Capgemini Invent depuis début 2021, frog est maintenant constitué d'une équipe de designers, de créatifs, et d'experts en stratégie et en innovation. Cette nouvelle organisation permet ainsi à frog d'accroître sa présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.