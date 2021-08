Capgemini : FMR LLC s'est allégé

Capgemini : FMR LLC s'est allégé









Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 août à l'AMF, la société américaine FMR LLC -société holding d'un groupe indépendant de sociétés, agissant pour le compte de fonds, communément dénommée Fidelity Investments- a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 5 août 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini. Elle détient indirectement 8.179.995 actions Capgemini, représentant autant de droits de vote, soit 4,85% du capital et des droits de vote de la société.

Les participations se répartissent comme suit...

- FIAM LLC : 312.788 actions et droits de vote, soit 0,18% du capital et des DDV

- Fidelity Institutional Asset Management Trust Company : 402.572 actions et DDV, soit 0,24% du capital et des DDV

- Fidelity Management & Research Company LLC : 6.591.452 actions et DDV, soit 3,91% du capital et des DDV

- FMR Investment Management (UK) Limited : 736.759 actions et DDV, soit 0,44% du capital et des DDV

- Strategic Advisers LLC : 136.424 actions et DDV, soit 0,08% du capital et des DDV

- Total FMR LLC : 8.179.995 actions et DDV, soit 4,85% du capital et des DDV

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Capgemini sur le marché.