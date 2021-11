Capgemini finalise l'acquisition d'Empired

(Boursier.com) — Capgemini annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Empired Limited, annoncée le 19 juillet 2021. La taille et le large portefeuille de services du nouvel ensemble positionnera Capgemini comme un leader du marché du digital, des données et du cloud dans la région, disposant de fortes capacités sur l'ensemble de la suite de produits technologiques Microsoft. L'acquisition réalisée par le biais d'une procédure spécifique de droit australien (Scheme of Arrangement1) a été approuvée par les majorités requises des actionnaires d'Empired et par la Cour fédérale d'Australie.

Empired apporte 1.100 consultants supplémentaires au Groupe, en Australie et Nouvelle-Zélande. Empired s'est avéré particulièrement efficace pour les clients cherchant à moderniser leur environnement de travail via la suite Microsoft. Renforçant le partenariat mondial de Capgemini avec Microsoft, ces nouvelles capacités permettent à Capgemini d'offrir à ses clients locaux un niveau d'expertise étendu dans la suite Microsoft.

En outre, l'acquisition d'Empired renforce la capacité de Capgemini à fournir des solutions complètes à ses clients en Australie occidentale et en Nouvelle-Zélande. Empired a une forte présence dans ces régions et il y est réputé pour aider ses clients à repenser et à transformer leurs activités.

Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe, a déclaré : "L'expertise de pointe de Capgemini en matière de transformation, associée aux atouts d'Empired en tant que leader sur Microsoft Azure et Dynamics 365, va nous permettre de proposer à nos clients en Australie et Nouvelle-Zélande toute la puissance de la transformation digitale pour mener toutes leurs activités dans le cloud et créer de la valeur plus rapidement. Nous nous réjouissons d'accueillir la talentueuse équipe d'Empired chez Capgemini."

Cette acquisition permettra également aux clients d'Empired d'accéder à un plus large portefeuille de services et à une expertise sectorielle de portée mondiale grâce à l'expérience reconnue et la taille de Capgemini

Russell Baskerville, Directeur Général, Empired, a déclaré : "Notre mission a toujours été de nous appuyer sur la technologie pour créer des expériences exceptionnelles, qui changent la façon dont nos clients gèrent leurs activités. En ce sens, rejoindre Capgemini nous permettra de passer à la vitesse supérieure en bénéficiant des ressources et des solutions globales apportées par Capgemini. Cela ouvre également énormément d'opportunités pour l'équipe d'Empired."