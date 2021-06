Capgemini : extension de contrat en Norvège

Capgemini : extension de contrat en Norvège









Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini annonce la signature d'une extension de contrat pluriannuelle avec Equinor, acteur majeur de l'énergie en Norvège, dans le périmètre du développement applicatif. Dans le cadre de cet accord, Capgemini poursuivra ses missions de digitalisation et de transformation dans le cloud des systèmes, processus et méthodes de travail d'Equinor et fournira des solutions agiles et compétitives en s'appuyant sur son modèle de delivery mondial. Ce contrat vient renforcer encore une collaboration établie de longue date entre Equinor et Capgemini. Capgemini et Equinor définiront ensemble les domaines couverts par cette extension de contrat, notamment la modernisation des solutions SAP et IT, la migration vers le cloud, et la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail agiles et d'un modèle opérationnel basé sur le cloud.

L'extension de contrat est "le fruit des excellentes performances de Capgemini en matière de delivery qui reposent sur son modèle mondial robuste et évolutif". Equinor et Capgemini travailleront en étroite collaboration au cours des prochaines années pour libérer le potentiel d'innovation des deux entreprises et concevoir ainsi des services à valeur ajoutée.