Capgemini étend son partenariat avec World Rugby

(Boursier.com) — Capgemini annonce l'extension de son partenariat avec World Rugby, devenant partenaire mondial du programme Women in Rugby, "afin d'accélérer le développement du rugby féminin et du leadership des femmes dans ce sport". Capgemini est un partenaire clé de long terme pour World Rugby et soutient le rugby féminin depuis 2018 en tant que partenaire mondial des HSBC World Rugby Sevens Series. Le groupe poursuit son engagement à développer le rugby, la diversité et l'inclusion et ajoute une nouvelle dimension à son partenariat avec le rugby féminin en devenant pour les cinq prochaines années, partenaire mondial du programme Women in Rugby afin de soutenir le rugby féminin sur le terrain et en dehors, partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2021 (jouée en octobre/novembre 2022 en Nouvelle-Zélande) et de la Coupe du Monde de Rugby 2025, et enfin partenaire mondial du WXV - nouvelle compétition mondiale annuelle de rugby féminin qui débutera en 2023.