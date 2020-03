Capgemini étend son offre en transformation digitale dans la région Asie-Pacifique

Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de WhiteSky Labs, l'un des leaders mondiaux parmi les cabinets de conseil indépendants experts en solutions MuleSoft1, présent en Australie et en Asie.

Les plus de 150 collaborateurs de WhiteSky Labs viendront renforcer les équipes de Capgemini afin d'exploiter le potentiel de l'intégration des APIs pour accélérer la transformation digitale des organisations des secteurs public et privé de la région.

Fondée en 2009, WhiteSky Labs a développé sa présence en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à Singapour2 pour devenir aujourd'hui un acteur de premier plan dans la région. WhiteSky Labs fait le pont entre stratégie et système informatique par une intégration efficace des processus, structures et méthodes organisationnelles.

Ses clients appartiennent à différents secteurs d'activité et comprennent toute la gamme de services de conseil portant sur la plateforme MuleSoft Anypoint Platform, des services d'assistance gérés, la gestion des licences ainsi que des services de formation. WhiteSky Labs travaille aujourd'hui pour plus de 40 clients de MuleSoft, dont Energy Australia, Mynt, Blackmores, Qantas et 7-Eleven3.

"En rejoignant Capgemini nous sommes en mesure d'offrir à nos clients notre forte expertise en solutions MuleSoft conjuguée à des services de transformation digitale de bout en bout et à grande échelle, pour ainsi répondre aux besoins des entreprises mondiales" déclare Steve Wilson, Président-directeur général de WhiteSky Labs. "Accélérer la transformation digitale est un sujet prioritaire aujourd'hui ; pour y parvenir, il est nécessaire d'avoir la capacité de débloquer les données stockées dans n'importe quelle application ou terminal : c'est l'offre que nous proposerons avec Capgemini."

"MuleSoft offre une plateforme unique pour accélérer la connexion des applications dans le cloud et 'on-premise'. Primée par la profession, l'expertise pointue de WhiteSky Labs conjuguée avec la nôtre va nous permettre d'accélérer la transformation digitale de nos clients non seulement en Australie et en Asie, mais aussi partout dans le monde grâce au partage d'expertise au sein du Groupe. Les services qui permettent de débloquer les données stockées dans les systèmes 'legacy' des entreprises, les applications dans le cloud et les appareils constituent l'un des moteurs d'accélération de cette transformation et sont très demandés. Je suis ravi d'accueillir les équipes WhiteSky Labs au sein de Capgemini" commente Fernando Alvarez, directeur de la stratégie et du développement chez Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe.

Charles Woodall, SVP Alliances & Channels chez Salesforce APAC, déclare : "Capgemini est l'un de nos partenaires qui connaît la croissance la plus rapide tant en Australie qu'en région APAC et cette acquisition va renforcer ses capacités dans toute la région. La relation que nous entretenons avec WhiteSky Labs est forte et nous sommes enthousiasmés par l'opportunité que cette opération représente pour son équipe."