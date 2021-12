(Boursier.com) — Capgemini et SAP ont signé un contrat avec Carrefour pour accompagner la transformation financière de la filiale française. Ce partenariat porte sur la refonte de l'ensemble des processus de back-office financier. Les attentes des opérationnels et du management vis-à-vis des processus financiers sont de plus en plus élevées dans un contexte réglementaire toujours plus complexe. Pour répondre à ces exigences et anticiper les évolutions du marché, Carrefour a choisi de revisiter et moderniser ses processus financiers au travers d'un programme à dimension internationale ayant pour objectifs de définir un cadre de gestion commun à l'ensemble des équipes finance et d'assurer le déploiement de processus financiers efficients dans tous les systèmes de Carrefour (achats indirects, comptabilité tiers et générale, contrôle de gestion, etc.), de mettre en conformité ces processus, en mettant à disposition des référentiels standardisés et partagés par les entités du groupe, mais aussi d'unifier et simplifier l'expérience utilisateur au sein d'une seule et même interface.

Ainsi, Capgemini et SAP accompagnent Carrefour France dans le déploiement de la solution SAP S/4HANA, "socle numérique" sur lequel les données financières et comptables vont s'articuler de façon transparente, simple, et accessible. Grâce à celle-ci, la Direction Finance Gestion de la France "dispose d'un levier éprouvé pour accélérer sa digitalisation".