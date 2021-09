Capgemini et McDonald's prolongent leur contrat d'accompagnement stratégique

(Boursier.com) — Capgemini a annoncé la signature d'une prolongation pluriannuelle de son contrat de fournisseur stratégique informatique avec McDonald's. Grâce à ce contrat, Capgemini continuera à développer, déployer et entretenir certaines solutions technologiques, de commerce électronique et de restauration qui renforcent l'engagement des consommateurs sur des canaux tels que les bornes libre-service, le point de vente (PDV), le Web, l'application mobile mondiale, le drive et la livraison à domicile.

"En tant que fournisseur stratégique, Capgemini joue un rôle clé dans tout ce que nous faisons en matière de technologie. Ensemble, nous avons renforcé la rapidité, l'agilité et l'évolutivité du développement et du déploiement des technologies digitales pour mieux satisfaire nos clients grâce à un confort et une personnalisation accrus", a déclaré Daniel Henry, Vice-président exécutif et Directeur mondial des systèmes d'information chez McDonald's. "Nous allons désormais fortement accélérer sur la livraison, le numérique et le drive afin de faciliter l'expérience de nos clients, quelle que soit la façon dont les repas sont commandés ou obtenus dans plus de 110 pays. Le regard stratégique et mondial de Capgemini, ses capacités de pointe et son engagement envers nos valeurs communes ont joué un rôle déterminant dans le parcours de transformation numérique de McDonald's".

"Il est impressionnant de voir McDonald's consolider davantage sa position de leader du secteur grâce à ses investissements dans la modernisation de ses plateformes technologiques, de ses canaux et de ses restaurants. Le récent lancement de son programme de fidélité, MyMcDonald's Rewards, est un autre exemple des touches personnelles et des avantages au coeur de ses expériences client", a déclaré Ted Levine, Responsable du secteur Consommation et Grande Distribution chez Capgemini pour le continent américain. "Nos équipes Capgemini à travers le monde sont particulièrement fières de participer à des programmes révolutionnaires comme celui-ci, ainsi qu'à la modernisation de l'architecture et des plateformes de McDonald's. Ensemble, nous avons transformé nos méthodes de travail communes vers un développement plus agile et centré sur les produits, et en créant une culture où les meilleurs talents technologiques veulent travailler pour McDonald's et Capgemini".