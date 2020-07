Capgemini et Hexion ont signé un contrat de 7 ans

(Boursier.com) — Capgemini et Hexion ont signé un contrat de 7 ans pour la transformation digitale du groupe industriel américain spécialisé dans la chimie avec pour objectif le renforcement de sa résilience, l'amélioration de son agilité opérationnelle et la poursuite d'une croissance durable. Hexion fournit des technologies thermodurcissables, des produits spécialisés et des services d'assistance sur le marché mondial des adhésifs, des revêtements, des composites et de l'industrie.

Capgemini aidera Hexion à développer une politique d'innovation à valeur ajoutée grâce à la transformation digitale de l'ensemble de ses opérations achats, finance et informatique à travers le monde.

"Nous nous adaptons en permanence aux évolutions du marché, tout en restant concentrés sur notre croissance à long terme", explique George F. Knight, directeur général par intérim et directeur financier de Hexion. "Dans le cadre de cette collaboration avec Capgemini, nous poursuivons un objectif d'excellence opérationnelle. L'automatisation et le recours aux technologies de pointe pour notre service 'delivery' nous permettront d'atteindre nos grandes priorités que sont l'amélioration de notre efficacité opérationnelle, l'optimisation de nos processus ainsi que la réduction des coûts."

Capgemini s'appuiera sur son portefeuille étendu de solutions digitales, cloud, d'infrastructure IT, de cybersécurité et d'opérations métiers pour aider Hexion à améliorer son agilité opérationnelle et à renforcer sa compétitivité.

"Nous nous réjouissons d'avoir été choisis par Hexion pour l'accompagner dans sa transformation business et IT. Nous mettrons tout en oeuvre pour aider le groupe à réaliser une vision ambitieuse pour son secteur d'activité", déclare Philippe Vié, à la tête du secteur Energie, Utilities et Chimie, de Capgemini. "Les équipes de Capgemini travailleront en étroite collaboration avec celles de Hexion à travers le monde pour développer un business model agile et performant, lui permettant ainsi d' atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions de marché et, à terme, d'assurer sa croissance durable."