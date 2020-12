Capgemini et Eramet récompensés du Grand Prix Syntec Conseil

Crédit photo © Eramet

(Boursier.com) — Capgemini Invent -la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe Capgemini- et Eramet ont remporté le prix 'Data & Technologie' du Grand Prix Syntec Conseil 2020, le 26 novembre dernier.

Cette reconnaissance est le fruit du succès de la collaboration entamée en 2017 entre les deux sociétés pour développer l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) dans l'ensemble des activités minières et métallurgiques du Groupe Eramet. Les résultats obtenus concernent l'amélioration de la productivité, de la performance commerciale et de la valorisation des métaux pour accélérer la transition énergétique et écologique du Groupe.

Le programme co-développé par Capgemini Invent et Eramet permet d'optimiser grâce à l'IA les procédés industriels du groupe minier et métallurgique et contribuer ainsi à produire mieux pour servir la transition écologique et énergétique. Au coeur de cet accord, l'utilisation optimale des données générées par les systèmes d'information, les drones et les capteurs connectés présents en grand nombre dans les 39 sites industriels du Groupe à travers le monde. Le projet couvre l'ensemble de la chaîne de valeur d'Eramet, qu'il s'agisse d'optimiser le mix énergétique des installations, d'extraire du minerai de manière sélective pour garantir une exploitation durable des ressources ou de prédire les risques industriels en temps réel.