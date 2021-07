Capgemini et Dassault Système renforcent leur partenariat

Capgemini et Dassault Système renforcent leur partenariat









(Boursier.com) — Capgemini et Dassault Systèmes renforcent leur partenariat afin d'aider les entreprises à devenir 'intelligentes'. Cette collaboration a pour objectif de libérer "l'intelligence" tout au long de la chaîne de valeur.

Capgemini et Dassault Systèmes accélèrent leur collaboration afin de relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises pour rendre 'intelligents' leurs produits et systèmes, opérations et services en s'appuyant sur de nouvelles capacités. La conviction de Capgemini est que l'avenir de l'industrie est intelligent. En conjuguant la forte expérience sectorielle, technologique et dans le domaine de la donnée de Capgemini avec les capacités de la plateforme de pointe 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, Capgemini et Dassault Systèmes seront à même d'accompagner les organisations à chaque étape de leur transformation intelligente.

Pour stimuler l'innovation de manière continue, de nombreuses organisations ne disposent aujourd'hui que d'un ensemble de systèmes désuets, avec des données cloisonnées, des processus disjoints et sans stratégie clairement définie. Capgemini et Dassault Systèmes ont la volonté d'unir leurs forces pour aider leurs clients à créer de la valeur tout au long de leur parcours de transformation et améliorer leur performance en leur apportant de nouvelles capacités dans les domaines critiques suivants :

- Digital Engineering Lifecycle Management (DELM) ou gestion du cycle de vie de l'ingénierie numérique : une extension de la gestion traditionnelle du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management ou "PLM") tournée vers l'avenir, utilisant les dernières technologies de simulation holistique et de jumeau numérique (Digital Twin).

- Model Based System Engineering (MBSE) ou ingénierie des systèmes basée sur des modèles : prend en charge, via des modèles, la collaboration multidisciplinaire tout au long du cycle de vie d'un système, pour l'améliorer.

- Manufacturing Operations Management (MOM) ou gestion des opérations de fabrication : permet d'établir un système d'enregistrement à l'échelle de l'entreprise et d'améliorer les flux d'informations.

- Advanced Analytics (ADA) ou capacités d'analyse avancée : permettent de libérer la capacité d'ingénierie pour l'innovation, d'améliorer la prise de décision en matière de fabrication ou d'achat, d'accélérer les temps de réponse aux appels d'offres et de mieux exploiter le pouvoir d'achat de l'entreprise.

- Advanced Planning and Scheduling (APS) ou planification et ordonnancement avancés : fournissent une série d'outils permettant de relever des défis complexes en matière de logistique et de main-d'oeuvre, et de disposer des bonnes ressources, en quantité suffisante et au bon moment.

La combinaison de ces capacités permettra à Capgemini et Dassault Systèmes de fournir un ensemble complet de services destinés à façonner de nouvelles industries.