Capgemini et ChapsVision s'allient autour d'une offre souveraine dédiée au traitement massif des données

(Boursier.com) — Les organisations ayant le plus besoin de retirer de la valeur de ces quantités massives de données et d'améliorer de la sorte leur capacité décisionnelle dans un environnement souverain évoluent en particulier au sein du secteur public. Par exemple, les ministères en charge de la sécurité et de la lutte contre les menaces susceptibles de compromettre les intérêts de l'Etat. Il s'agit également des acteurs dans les secteurs de la banque, la finance et l'assurance pour lesquels la sécurité des données est critique et les contraintes réglementaires drastiques.

Dans le cadre de ce partenariat, ChapsVision met à disposition sa plateforme Argonos dédiée au traitement sécurisé de la donnée massive et hétérogène, adaptée à tous les environnements (cloud ou datacenter client). En s'appuyant sur cette plateforme, Capgemini et ChapsVision pourront intervenir aussi bien dans la définition de cas d'usage pertinents que sur la chaîne de valeur complète du traitement de la donnée pour générer des analyses à grande échelle. Tout cela en assurant une maîtrise exhaustive des données dans un cadre de confiance.

Cette approche permet notamment de lutter contre la fraude basée sur les données hétérogènes, contre l'escroquerie à l'assurance, le blanchiment d'argent, la désinformation ou encore contre le trafic de cryptomonnaies. Par exemple, les organisations financières ou sociales pourront lutter plus efficacement contre la fraude en gagnant du temps sur l'analyse et la réduction des faux positifs.

"Nous sommes ravis de concrétiser ce partenariat avec Capgemini avec qui nous partageons des convictions fortes sur les questions de souveraineté. La réponse que nous apportons au marché n'a pas d'équivalent à ce jour. Ce sera pour nos clients la certitude de bénéficier d'un conseil et d'une expertise technologique autour de ce que le traitement de données massives et l'IA offrent de mieux. Confiance et excellence sont les maîtres mots de notre partenariat. Nos clients n'auront plus à choisir entre performance, sécurité et souveraineté", explique Olivier Dellenbach, CEO de ChapsVision.

"Nous sommes heureux de nouer ce partenariat avec ChapsVision qui propose une offre de services parmi les plus pertinentes sur l'analyse de données massives. Nos clients ont besoin d'un accompagnement à la hauteur des enjeux actuels, qui concilie le conseil et l'intégration des meilleures technologies tout en respectant leur besoin de garder un contrôle complet et souverain de leurs données", déclare Andrea Falleni, Directeur général de la Strategic Business Unit Europe du Sud de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe.