Capgemini : est l'une des entreprises les plus éthiques au monde

Capgemini : est l'une des entreprises les plus éthiques au monde









Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini a de nouveau été reconnu comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere Institute, leader mondial de la promotion des meilleures pratiques en matière d'éthique des affaires. Capgemini a été reconnu pour la 8e année consécutive pour ses engagements à long terme en faveur des meilleures pratiques d'éthique des affaires. Il fait partie des trois seules entreprises récompensées dans la catégorie "Consulting Services".

Depuis la création du Groupe, nous avons toujours été convaincus qu'une activité rentable et durable doit s'appuyer sur des principes d'éthique et d'intégrité. Nos 220 000 collaborateurs à travers le monde s'engagent au quotidien, dans le respect des standards les plus élevés en la matière, pour faire de Capgemini un 'Leader pour les Leaders'. Cette distinction est le reflet des principes éthiques qui guident Capgemini et en font un acteur réellement responsable aux yeux de nos clients les plus exigeants, de nos actionnaires et plus largement de l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème, ainsi que de nos collaborateurs , commente Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini.

En 2020, 132 lauréats de 21 pays ont été récompensés pour leurs efforts menés dans 51 secteurs d'activité.