Capgemini enregistre une nouvelle performance record en 2022

(Boursier.com) — Réuni le 20 février à Paris sous la présidence de Paul Hermelin, le Conseil d'Administration de Capgemini SE a examiné et arrêté les comptes du groupe Capgemini pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Chiffre d'affaires est de 21.995 millions d'euros, en hausse de 21,1%. La croissance annuelle ressort à 16,6% à taux de change constants et à +15,3% en organique. La croissance au du 4ème trimestre est de +14% à taux de change constants et de +12,8% en organique. Le taux de marge opérationnelle s'inscrit à 13%, en progression de 10 points de base.

En conséquence, le résultat net part du Groupe pour l'exercice 2022 enregistre une hausse de 34% sur un an pour s'établir à 1.547 millions d'euros, tandis que le bénéfice par action (non dilué) progresse de +32% à 9,09 euros. Le résultat normalisé par action atteint 11,09 euros. Avant reconnaissance de la charge transitoire d'impôt, le résultat normalisé par action est de 11,52 euros, en progression de 25% sur un an.

La génération de free cash-flow organique s'élève à 1.852 millions d'euros, soit un montant supérieur à 1.700 millions d'euros conformément à l'objectif visé pour 2022.

Le groupe souligne la hausse de 34% du résultat net part du Groupe et de 25% du résultat normalisé par action.

Le free cash-flow organique est de 1.852 millions d'euros

La proposition de dividende est de 3,25 euros par action.

PERSPECTIVES

Pour l'exercice 2023, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,0% et 13,2% ;

Une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.

Les variations de périmètre devraient représenter 0,5 point de croissance en bas de la fourchette visée et 1 point en haut de fourchette.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : "C'est une nouvelle année record pour notre Groupe avec 16,6% de croissance à taux de change constants et 13,0% de marge opérationnelle. Malgré un contexte économique plus tendu, nous avons terminé l'année sur une bonne dynamique et entamons donc 2023 sur de bonnes bases.

Ces excellents résultats s'appuient sur une proximité accrue avec nos clients et une implication remarquable de l'ensemble de nos 360 000 collaborateurs.

En 2022, nous avons accéléré nos investissements dans l'innovation, le digital, le cloud et nos services de développement durable. Nous avons aussi renforcé notre attractivité pour recruter les meilleurs talents.

Dans le cadre de nos engagements ESG, le nombre d'heures moyen de formation par salarié a augmenté de 12% cette année et l'empreinte carbone par salarié a baissé de 46% par rapport à 2019.

La transformation du Groupe opérée ces dernières années nous permet d'être clairement reconnus par nos clients comme un partenaire business et technologique pertinent sur l'ensemble de leur chaine de valeur. Le Groupe se positionne désormais comme un acteur stratégique incontournable dans cette double transition vers un monde digital et durable.

Je suis confiant dans notre capacité à renforcer encore nos positions auprès de nos clients et à gagner des parts de marché."