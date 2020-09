Capgemini : encore en hausse

(Boursier.com) — Capgemini monte de 1,8% à 120,20 euros sur le marché parisien, toujours proche d'un sommet d'un an... Le groupe s'est montré plutôt confiant pour la deuxième partie de l'exercice après un premier semestre en repli sur fond de crise sanitaire... Capgemini, qui anticipe un redressement "progressif" de son niveau d'activité au deuxième semestre, table sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14% sur 2020 avec une marge opérationnelle attendue en contraction entre 0,6 point et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019. Capgemini prévoit également pour cette année une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros...

"Une forte dégradation des conditions sanitaires et/ou de l'environnement économique dans les prochains mois pourrait toutefois contrarier l'atteinte de ces objectifs", a toutefois averti la firme. Sur les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 7,9% à taux de change constants mais a baissé de 3,4% en données organiques tandis que la marge opérationnelle a reculé de 0,6 point, à 10,8%.

Parmi les derniers avis d'analystes, Bryan Garnier a porté sa 'fair value' de 112 à 138 euros sur Capgemini en confirmant son avis à l'achat. Citigroup a aussi revalorisé le titre de 125 à 140 euros, tout comme JP Morgan qui a relevé son objectif de 85 à 125 euros en restant 'neutre'. Credit Suisse a porté sa cible de 150 à 160 euros et la Deutsche Bank a rehaussé la sienne de 130 à 140 euros ('acheter'). Barclays a quant à lui revalorisé Capgemini de 102 à 110 euros ('pondération en ligne').

Enfin, Oddo BHF a ajusté sa cible de 109 à 114 euros en étant toujours 'neutre' sur le dossier. Le broker a souligné que les résultats confirmaient les chiffres préliminaires, avec un ratio 'book to bill' trimestriel vu comme un "élément positif"... L'analyste indique que les prévisions pour l'exercice 2020 sont conformes aux attentes en milieu de fourchette.