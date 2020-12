Capgemini : encore des arguments

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Capgemini reste proche des 118 euros ce mercredi, alors qu'Invest Securities a rehaussé son cours cible sur le groupe de services informatiques de 141 à 145 euros avec un avis à 'acheter'. Parmi les derniers gros contrats annoncés par le groupe, France Télévisions a confié à Capgemini le développement de son département 'Data et Intelligence Artificielle' reposant sur la solution DAM (Data Asset Management) de la start-up française Perfect Memory avec pour objectif de poursuivre la modernisation de ses outils de production et de diffusion des programmes TV.

Au sein de la direction des technologies, le département d'expertise 'Data et Intelligence Artificielle' (DaIA) a été créé fin 2019 pour accompagner la modernisation des outils de production et de diffusion des programmes TV. Récemment auréolé du Technology & Innovation award 20201 décerné par l'Union Européenne de Radio-Télévision pour son outil d'assistance à l'analyse des débats politiques, France Télévisions a décidé de renforcer ce département pour mener davantage de projets et vient d'attribuer deux marchés publics en ce sens.

France Télévisions avait lancé un appel d'offres public à l'échelle européenne en avril 2020 qui a rassemblé 25 entreprises ou groupements. A son issue, France Télévisions a choisi de s'en remettre à l'expertise de Capgemini pour le cadrage et la conduite de nouveaux projets en matière de Data et d'intelligence artificielle au service des métiers de France Télévisions. L'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle concernent, par exemple, la prédiction des audiences au-delà des outils de mesure traditionnels, ou l'élaboration d'outils d'aide à la décision au service des programmes et de l'information.